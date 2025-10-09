«Не круто»: Серябкина о ситуации с Самойловой и модным показом в Париже

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Людям интересно смотреть на то, чего никогда у них не будет, считает артистка.

Покупка билета на модный показ в Париже не сделает вас частью этого мира. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась певица Ольга Серябкина, комментируя историю с блогером Оксаной Самойловой, которую не пустили на показ Balenciaga в Париже.

По словам артистки, если человек хочет быть частью модной сферы, важно, чтобы приглашения на показы были заслуженными, а не купленными. В противном случае это выглядит нелепо.

«Если моя работа связана с фешн, то необходимо, чтобы тебя приглашали. Во всех остальных случаях это выглядит не круто. Но сейчас, к сожалению, такие реалии, что, когда у тебя есть деньги, это вызывает интерес. Просто людям интересно смотреть на то, чего у них в жизни никогда не будет», — заявила Серябкина.

По данным СМИ, Оксана Самойлова заплатила почти 800 тысяч рублей за пригласительный билет на показ Balenciaga, однако у входа выяснилось, что документ оказался поддельным.

После долгих попыток разобраться в ситуации блогеру так и не удалось попасть внутрь, она лишь немного прогулялась рядом с местом проведения показа.

До этого Серябкина рассказала 5-tv.ru о неизбежном этапе карьеры каждого артиста.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.