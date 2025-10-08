Редкое зрелище: какие три суперлуния россияне увидят в ближайшее время
Ближайшее космическое шоу можно будет увидеть уже в ноябре.
В ближайшие месяцы жителей России ожидает серия суперлуний — 5 ноября, 5 декабря 2025 года и 3 января 2026 года. Об этом пишет URA.RU.
Луна Охотника 5 ноября — самое яркое суперлуние этого года
Именно в это время Луна будет по-настоящему суперлуной, так как приблизится к Земле на расстояние 356,9 тысячи километров. Спутник Земли будет казаться на 16% ярче и на 7,9% больше, чем обычно. Полнолуние следует ожидать в 16:19 по московскому времени.
Необычное название такая Луна получила от индейского племени алгонкинов, которые в этот период собирали урожай и запасались пищей перед долгой зимой.
Дело в том, что свет от Луны помогал им выходить на охоту и в ночное время. Также в это время они проводили ритуалы для освящения овощей и фруктов — они являлись символом плодородия и продолжения жизни.
Холодная Луна 5 декабря
Холодная Луна станет последним полнолунием и суперлунием в этом году. На небе ее следует ожидать в 02:14 5 декабря. В этот период лунный диск будет казаться на 7,9% больше за счет приближения к Земле, а также станет на 15% ярче обычного полнолуния.
Название «Холодная луна» также появилось благодаря индейским племенам. Так как она появляется в первый месяц зимы, вслед за ней приходят и холода. Также полнолуние в декабре называют Луной длинной ночи, так как полнолуние происходит незадолго до зимнего солнцестояния.
Волчья Луна 3 января 2026 — последнее суперлуние сезона
В этот период Луна приблизится на минимальное расстояние к нашей планете — 358 тысяч километров. Это произойдет в 13:03 по Москве. Спутник Земли будет выглядеть на 15% ярче обычного полнолуния и казаться на 7,9% больше.
Особенность этого полнолуния заключается в том, что Луна окажется рядом с Юпитером, который достигнет своей максимальной яркости к этому времени. Вместе они создают очень красивый дуэт. Такое зрелище можно увидеть редко.
Индийские племена также приложили руку к названию этого суперлуния. Именно в этот период ночью жители деревень часто слышали волчий вой. В некоторых регионах это событие называют: Медвежья Луна, Луна Охоты за Медведями и Гусиная Луна. Англосаксы это называют Луной после Йоля (после зимнего солнцестояния).
Как влияет суперлуние на человека
Астролог и мастер фэн-шуй Ирина Березовская сообщила, что в период полнолуния происходят мощные всплески творческой энергии и эмоциональный подъем. Это время отлично подойдет для того, чтобы переосмыслить свою жизнь и возможности.
«Полнолуние дает возможности для того, чтобы творить, созидать, креативить, заниматься чем-то для души, искать какие-то пути для развития своей жизни», — говорит астролог.
Что касается здоровья, то кардиолог-терапевт Сергей Васильев сказал, что в этот период может появляться эмоциональное и психическое напряжение.
Если у человека нестабильная психика, то он может стать психоативным и тревожным. Также продолжительность сна может уменьшаться из-за освещенности и снижения выброса мелатонина.
