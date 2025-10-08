Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Шоумен заявил в программе ребенку, что работу грузчиком оставит для него.

Модель и блогер Мария Погребняк неоднократно сталкивалась с необоснованной критикой и такими же насмешками от пользователей в сети. Об этом знаменитость рассказала в беседе с изданием 7Дней.ru на фоне произошедшего инцидента с исполнителем Прохором Шаляпиным. Его начали «отменять» в интернете после ответа ребенку на шоу федерального телеканала на вопрос, работал ли он грузчиком.

«Нет, это я для тебя оставил», — ответил Шаляпин.

Хотя Шаляпин и отмечал, что проект развлекательный, и он лишь пошутил, общественность не поняла певца. В то же время Погребняк рассказала, что работа в публичном пространстве крайне сложная. Звезда привела пример, когда в одном из видеороликов она начала запинаться и заикаться, а люди заявили, что у нее несвязная речь.

«Это связано с тем, что приходится постоянно контролировать, о чем я говорю. Невозможно расслабиться. В голове просто каша от боязни сказать что-то лишнее или неуместное», — поделилась Мария.

По поводу случая с Шаляпиным, Погребняк сказала, что вообще не понимает, почему высказывание стало для людей оскорбительным.

«Когда работа грузчиком стала позорной? Любая работа уважаема. Зачем обесценивать труд? У меня сын Артем подрабатывал недавно: раздавал листовки. Он выбрал эту работу, так как хочет иметь собственные деньги. Многие дети, которые учатся в престижных университетах, подрабатывают грузчиками», — заключила блогер.

