Отец изнасиловал свою дочь посреди улицы в Испании и был отпущен под залог

Фото: www.globallookpress.com/Clara Margais

Мужчина совершил преступление на глазах у восьмилетнего сына.

Мужчина в Испании изнасиловал свою 21-летнюю дочь на глазах у восьмилетнего сына, сообщает El Caso. Полицейские застали его с поличным на площади Пласа-де-ла-Льотха.

Подозреваемый был арестован и доставлен в участок, однако затем отпущен под залог с запретом приближаться к дому потерпевшей ближе чем на 200 метров. На следующий день сосед сообщил полиции, что мужчина пытался вернуться домой.

По информации СМИ, ни обвинение, ни защита не требовали заключения подозреваемого под стражу. Потерпевшая заявила, что изнасилование не было единственным случаем — отец неоднократно поил ее алкоголем и принуждал к половым актам. Сейчас полиция проверяет эти данные и продолжает расследование.

В индийском штате Гуджарат задержали супругов по подозрению в похищении и многократной продаже 14-летней девочки в сексуальное рабство за период двух недель. По словам пострадавшей, ее похитили и продали мужчине из деревни, который держал девочку в эксплуатации в течение двух дней, после чего отпустил по неизвестной причине.

Спустя десять дней после возвращения домой подростка вновь похитили и продали другому мужчине, который держал ее в плену десять дней, угрожал и насиловал.

