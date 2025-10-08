Госдума РФ официально разорвала соглашение с США о плутонии

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Graben

Договоренность о совместной утилизации расторгнута из-за угроз национальной безопасности.

Государственная дума России расторгла соглашение с США по утилизации плутония оружейного качества, а также сопутствующие договоры, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Решение было принято в связи с действиями американской стороны, которые, по мнению депутатов, представляют угрозу для национальной безопасности России.

Законопроект о денонсировании был зарегистрирован еще в июле 2025 года и внесен комитетом Госдумы по международным делам. Соглашение первоначально подписали в 2000 году: оно предусматривало утилизацию 34 тонн плутония, оставшегося от снятых с боевого дежурства боеголовок, чтобы исключить возможность восстановления ядерного потенциала.

Документ был временно приостановлен в 2016 году. Причинами стали введенные США санкции против России, принятие законов о поддержке Украины с допущением вмешательства во внутренние дела Москвы, расширение НАТО на восток и увеличение американского военного присутствия в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония.

Соблюдение условий соглашения оказалось невозможным: США предприняли новые действия, создающие дополнительные угрозы стратегической стабильности. В 2016 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия долгое время выполняла соглашение в одиночку и продолжать это дальше не может.

Расторжение соглашения формально закрепляет разрыв сотрудничества в сфере ядерной утилизации и ставит вопрос о будущем стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном, а также об изменении баланса ядерных сил.

