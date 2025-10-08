Агропромышленный комплекс РФ демонстрирует высокие показатели цифровизации

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Миридонов; 5-tv.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил сельскохозяйственную выставку «Золотая осень».

Агропромышленный комплекс (АПК) России сейчас является одной из самых быстрорастущих отраслей по показателю цифровизации. К такому выводу пришли Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр сельского хозяйства Оксана Лут, которые посетили выставку «Золотая осень». Тема экспозиции — цифровизация, как один из основных методов повышения производительности труда.

Одной из задач мероприятия было продемонстрировать, как бизнес и государство работают в единой связке. Гостям выставки показали, как собираются и агрегируются данные, которые затем используются в аналитике эффективности производств. Это показатели по севооборотам, данные по границам полей, по агрохимикатам и другая информация.

Кроме того, на «Золотой осени» представили новый проект — цифровую платформу «Агроэко». Она разработана для всех участников сельскохозяйственного рынка. Основные данные в нее поступают из цифровой системы, обогащаются данными с беспилотников, спутников, с метеостанций и непосредственно используются уже самими участниками агропромышленного рынка, которые работают в этой системе.

Посетители увидели главный рабочий стол агронома, на котором в режиме реального времени консолидируется все данные по урожайности, площади посева и севообороту. При помощи цветовой индикации обозначаются рисковые зоны, на которые нужно обратить внимание.

Мишустин в ходе посещения выставки отметил, что президент РФ Владимир Путин поставил четкую задачу по защите продовольственной безопасности России. Основные функции — обеспечение сельского хозяйства страны собственным семенным материалом.

«Хочу пожелать удачи, в том числе в научном направлении, чтобы все было выполнено в срок и так, как мы запланировали», — подчеркнул Председатель правительства России.

Также Мишустин заявил, что рассчитывает на наставничество руководства Минсельхоза по отношению к финалистам проекта «Лидеры России». Он подчеркнул, что эта программа была запущена по инициативе президента и уже показала свою значимость.

«Очень много, тысячи ребят, которые закончили эту школу, были в финалах, сейчас востребованы в государственной службе, они работают в том числе в сфере агропромышленного комплекса», — сказал Мишустин.

Ранее 5-tv писал, что урожай 2025 года может стать одним из лучших для всего российского АПК.

