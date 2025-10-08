Захарова: НАТО и ЕС становятся покрывающими террористические атаки соучастниками

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Sgt. John Schoebel; 5-tv.ru

Киевский режим совершает удары по российским гражданским объектам.

Страны Евросоюза (ЕС) и НАТО, покрывая атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ЗАЭС, позволяют киевскому режиму совершать новые нападения на ядерные объекты и становятся непосредственными соучастниками процесса. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, совершая нападения на мирные объекты РФ, ВСУ выступают как террористы.

«Киевский режим продолжает атаковать российские гражданские объекты, терроризирует мирное население. Это настоящая террористическая международная ячейка», — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что покрытие таких действий со стороны Украины силами ЕС и НАТО показывают их прямое включение в ситуацию.

«Пару недель назад в результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена высоковольтная линия электропередачи „ЗАЭС — Днепровская“. Это привело к прекращению внешнего электроснабжения станции. Покрывая подобные террористические акты киевского режима, страны ЕС и НАТО не только поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, но и становятся их непосредственными соучастниками», — сказала она.

ЗАЭС находится на резервном энергоснабжении от дизель-генераторов станции из-за повреждения последней линии внешнего энергоснабжения 750 кВ «Днепровская» в результате обстрелов ВСУ 23 сентября. При этом вражеские силы не прекращают удары по району расположения ЗАЭС и поврежденной линии.

ВСУ ударили рядом со складами топлива для резервных генераторов станции 16 сентября. Пожар оперативно потушили специалисты. Запорожская атомная электростанция и город Энергодар подверглись очередным обстрелам ВСУ 6 октября. Украинские боевики атаковали по району пожарной части в 1,2 километре от ЗАЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщал главные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с брифинга.

