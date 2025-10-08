Переплата за бренд: как сэкономить деньги на лекарствах в сезон простуд

Провизор Лагода: в стоимость препаратов из аптеки входят затраты на их рекламу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вместо популярности медикамента следует обращать внимание на его эффективность.

За лекарства во время лечения простуды осенью иногда приходится переплачивать. В беседе с изданием Life.ru провизор, эксперт по продвижению лекарственных препаратов Никита Лагода пояснил, как сэкономить в аптеке.

Знакомые многим симптомы простуды — боль в горле, кашель, температура, заложенность носа и чихание требуют своевременного купирования, за которое можно дорого заплатить при покупке лекарственных средств. По словам эксперта, в стоимость входят затраты на маркетинг, рекламу и продвижение препарата. Как он отметил, эти денежные вложения иногда доходят до половины цены и больше.

«Именно поэтому известные брендовые лекарства, как правило, стоят значительно дороже», — сказал он.

Специалист подчеркнул, что от температуры и лихорадки можно приобрести дорогие порошки с разными вкусами за 800 рублей. Однако действующее вещество — парацетамол — продается по цене до 50 рублей. Другие компоненты тоже будут эффективны, но не обязательны.

«Вместо разрекламированного спрея в нос за 300 рублей можно взять капли с ксилометазолином. Спрей лучше орошает полость носа, но если заложенность не сильно выражена, то капель будет достаточно. Экономия в таком случае может составить порядка 250 рублей», — рассказал Лагода.

Против боли в горле существуют спреи, леденцы и средства для полоскания. Комплексный подход лучше работает при выраженной симптоматике, однако скупать все средства не стоит. Провизор порекомендовал выбрать полоскания с хлоргексидином и леденцы для использования в течение дня.

«При выборе лекарства от кашля — избегайте дорогих, разрекламированных препаратов. Спросите у фармацевта аналог с тем же действующим веществом», — посоветовал собеседник.

Заболевание лучше лечить с врачом, а также перед применением лекарственного средства консультироваться со специалистом.

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно избавиться от насморка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.