Любовь прошла? Невеста Лепса намекнула на расставание

Фото: Елагин Сергей/ТАСС

Девятнадцатилетняя девушка указала на проблемы артиста.

Девятнадцатилетняя Аврора Киба, возлюбленная народного артиста России Григория Лепса, допустила, что их помолвка может не состояться. Об этом, как сообщает 7Дней.ru.

По словам Кибы, отношения с артистом осложнились из-за его финансовых трудностей. В шутливой форме девушка заявила, что теперь не исключает появления в ее жизни «второго мужа» — более обеспеченного.

Поводом для таких размышлений стали снимки с Недели моды в Париже, где актриса и журналистка Лорен Санчес и модель Джорджина Родригес продемонстрировали украшения стоимостью около 12 миллионов долларов. Киба отметила, что не отказалась бы от кольца с бриллиантом не хуже, чем у возлюбленных предпринимателя Джеффа Безоса и футболиста Криштиану Роналду.

«Мда… Ну, что тут скажешь… Оставим это для второго мужа. Пожалеем Гришу, а то придется всему шоу-бизнесу скидываться», — написала Киба.

До этого поклонники обратили внимание, что девушка начала называть певца «мужем», вызвав слухи о тайной свадьбе. Однако сам Лепс утверждает, что официально отношения они не оформляли и в ЗАГС пока не собираются.

