На ВДНХ отреставрируют знаменитый ресторан «Золотой колос»

Восстановление объекта культурного наследия завершат в 2026 году.

На ВДНХ идут работы по реставрации здания, в котором находился знаменитый советский ресторан «Золотой колос». Реставраторы планируют восстановить одну из исторических люстр из темно-синего стекла и хрусталя, пишет портал mos.ru.

Этот роскошный предмет интерьера украшал один из обеденных залов и дошел до наших дней с минимальными повреждениями. Специалисты работают над отливкой утраченных элементов, которые будут в точности воспроизводить оригинальные. Остальные люстры будут воссозданы по имеющимся образцам.

Вместо демонтированных квадратных кирпичных колонн будут установлены торшеры. Декоративный карниз, украшающий террасу, также подвергнется восстановлению.

Над галереями второго яруса установят специальные навесы с покрытием из прозрачного и пропускающего свет полимерного материала.

Масштабная реставрация «Золотого колоса», который является объектом культурного наследия федерального значения, началась в 2023 году. Восстановительные работы в здании планируется завершить в 2026 году, после чего здесь снова откроется знаменитый ресторан.

