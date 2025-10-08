Бабушке брошенной в аэропорту Антальи девочки отказали в опеке над внучкой

Фото: © РИА Новости/Заман Рамазанов

Екатерина Бурнашкина родила и оставила новорожденную дочь в туалете в октябре 2024 года.

Российский суд принял решение отклонить просьбу Екатерины Бурнашкиной, которая оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, назначить опекуном бабушку ребенка. Об этом сообщает RT со ссылкой на адвоката женщины Елену Спиряеву.

В сообщении отмечается, что суд рассматривал ходатайство в отсутствие самой Бурнашкиной и ее защитников. В результате заявление о назначении опекуна было отклонено.

На данный момент девочка находится под опекой в многодетной семье, которая взяла на себя заботу о ребенке. Адвокат стороны бабушки сообщил, что планируется обжалование решения суда и параллельное оспаривание лишения родительских прав матери.

В конце сентября в Москве состоялось слушание по делу Бурнашкиной. Суд постановил лишить Бурнашкину родительских прав, сообщал корреспондент 5-tv.ru. По словам адвоката девушки Елены Спиряевой, их сторона намерена обжаловать это решение.

Инцидент произошел в октябре 2024 года: Бурнашкина родила в санитарном помещении аэропорта и оставила новорожденного в унитазе. К счастью, врачи успели спасти ребенка, и теперь девочка воспитывается в приемной семье.

