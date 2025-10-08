Кольцо бабушки оказалось реликвией стоимостью 114 миллионов рублей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Девушка хотела продать безделушку, доставшуюся ей в наследство.

Итальянка по имени Лаура обратилась в аукционный дом с просьбой оценить кольцо, доставшееся ей от бабушки, полагая, что это обычная памятная вещица. Эксперты быстро развеяли ее сомнения: кольцо оказалось уникальным образцом ювелирного искусства. Об этом сообщает издание Jam Press.

Изделие было создано в начале 1970-х годов известным брендом Bulgari, а центральным камнем оказался натуральный розовый бриллиант весом 3,18 карата.

По информации аукционного дома Aste Bolaffi, вокруг основного камня расположены 64 небольших бриллианта с суммарным весом 1,93 карата.

«Это украшение — настоящая редкость», — отметил представитель аукционного дома Маттео Арманди.

Лаура планирует выставить кольцо на онлайн-торги, предварительная стоимость украшения составляет 1,2 миллиона евро — примерно 114 миллионов рублей.

На российском ювелирном рынке каждый пятый товар может оказаться фальшивкой. По оценкам экспертов, подделки занимают от 15 до 20% всего сегмента, что в денежном выражении составляет около 56 миллиардов рублей. Чтобы бороться с проблемой и защитить покупателей, государство планирует ужесточить контроль за реализацией украшений, усилив проверки и надзор за продавцами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.