Набиуллина: «банковское рабство» осталось в прошлом

Глава Центробанка России уверяет, что россияне теперь свободно выбирают и меняют банки.

«Банковское рабство», о котором так много говорили несколько лет назад, почти ушло в прошлое благодаря развитию технологий и росту конкуренции в финансовом секторе. Об этом объявила Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России, на конференции «Финополис-2025». Она уверена: современные технологии значительно упростили процесс выбора и смены банков для граждан.

«Теперь люди могут легко переключаться между финансовыми организациями, если видят, что где-то предлагаются лучшие сервисы или продукты», — говорит Набиуллина.

Это изменение стало возможным благодаря изменениям в законодательстве и внедрению новых цифровых решений, которые обеспечивают большую прозрачность и доступность банковских услуг.

Напомним, что «зарплатное рабство» было отменено еще в 2014 году. Внесенные тогда поправки в Трудовой кодекс России позволили работникам указывать банк для получения зарплаты по своему выбору. А в 2019 году был принят закон, который вводит административную ответственность для работодателей, ограничивающих сотрудников в выборе зарплатного банка.

