Отомстил за годы мучений: американец обезглавил ухажера матери ножовкой

Жертва имел уголовное прошлое.

Житель Стейтен-Айленда (США) Дэмиен Херстел обезглавил бойфренда своей матери при помощи ножовки. Как выяснилось, 19-летний юноша несколько лет жил в доме, где регулярно становился жертвой насилия. Об этом сообщает издание The New York Post.

Юноша вступил в конфликт с ухажером своей матери, 45-летним Энтони Казаласпро. В ходе словесной перепалки он взял молоток для отбивки мяса и нанес множественные удары мужчине. После убийства попытался расчленить тело, но не смог довести дело до конца и отрезал только голову — при помощи ножовки.

Сестра подозреваемого пришла домой и нашла тело в ванной комнате. Юноша был взят под стражу без сопротивления. На данный момент он находится под следствием.

Сообщается, что погибший — сотрудник городского департамента санитарии Энтони Казаласпро — фигурировал как агрессор в нескольких вызовах экстренных служб по поводу домашнего насилия с 2021 года.

В последнем зарегистрированном эпизоде, в 2023 году, Казаласпро в состоянии алкогольного опьянения напал на 17-летнего Дэмиена, а затем ударил его мать, сломав ей ногу. Соседи вспоминают, что в доме часто слышались крики и ссоры.

Известно, что в 2021 году мать Дэмиена также вызывала полицию, сообщая, что ее партнер в пьяном виде крушил все вокруг, угрожая ей и сыну пистолетом.

По словам знакомых, Казаласпро имел уголовное прошлое: его арестовывали по подозрению в продаже наркотиков, а также за хранение оружия, за нападение и опасное вождение.

