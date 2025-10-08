ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Боевики ВСУ отступают и в других районах.

Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, наши войска нанесли поражение боевикам ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое, Новониколаевка и Сосновка Днепропетровской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее, писал 5-tv.ru, экипаж армейской авиации на Ми-28нм поразил живую силу и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области.

