Социальные роли или генетика? Почему у женщин высокий риск развития депрессии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также на возникновения заболевания влияют физиологические особенности.

Крупнейшее на сегодняшний день генетическое исследование половых различий при депрессии показало, что женщины имеют более высокий генетический риск развития этого заболевания, чем мужчины. Данные опубликованы в Nature Communications, передает издание The Guardian.

Ученые из австралийского QIMR Berghofer Medical Research Institute проанализировали ДНК более 450 тысяч людей из Австралии, США, Великобритании и Нидерландов. Участие приняли 130 471 женщина и 64 805 мужчин с клинической депрессией, а также 159 521 женщина и 132 185 мужчин без диагноза. В результате были выявлены 16 генетических вариантов, связанных с депрессией у женщин, и восемь — у мужчин.

«Мы уже знаем, что женщины в два раза чаще страдают от депрессии в течение жизни. Но до сих пор не было последовательных исследований, объясняющих, почему депрессия по-разному влияет на женщин и мужчин, в том числе с точки зрения генетики», — отметила старший научный сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии QIMR Berghofer Бриттани Митчелл.

Исследование показало, что значительная часть генетических вариантов общая для обоих полов, однако генетический риск у женщин выше, что может быть связано с физиологическими особенностями. Кроме того, у женщин с депрессией чаще наблюдаются метаболические нарушения, такие как изменение веса или уровня энергии.

Авторы исследования подчеркивают, что на частоту депрессии влияют и социальные факторы: традиционно роль в заботе о семье, более высокий риск сексуального и межличностного насилия, а также повышенное психологическое давление. Эти обстоятельства в сочетании с генетическими особенностями создают повышенный риск развития заболевания у женщин.

Исследование открывает перспективу разработки разных методов лечения депрессии, учитывающих их генетические, физиологические и социальные особенности. Ученые также признали, что исследование ограничено участниками европейского происхождения, что снижает прямую применимость результатов к другим группам населения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.