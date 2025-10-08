Почти три тысячи человек лишены российского гражданства с 2023 года

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Наказывали в том числе за непостановку на воинский учет.

Почти три тысячи решений о прекращении гражданства Российской Федерации принято с начала действия Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» территориальными органами МВД России. Об этом сообщают Миграционная служба МВД Росси.

Официальный представитель министерства Ирина Волк заявила:

«Институт прекращения гражданства Российской Федерации направлен, прежде всего, на повышение эффективности противодействия лицам, принятым в российское гражданство, деятельность которых влечет возникновение угроз национальной и общественной безопасности».

Потерять заветный статус можно, в том числе за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет.

«Напомню, что в 2025 году расширен перечень преступлений, совершение которых влечет прекращение российского гражданства у лиц, ранее принятых в гражданство Российской Федерации», — добавила Ирина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Подмосковье иностранцы устроили массовую игру на лошадях и забили козла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.