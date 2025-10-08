В Тюмени врачи достали из желудка девочки волосяной шар размером 25 сантиметров

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Bein

Инцидент объясняется редким заболеванием — «синдромом Рапунцель».

В Тюмени врачи детского хирургического отделения ОКБ № 2 столкнулись с крайне редким случаем: 12-летняя девочка поступила с большим новообразованием в желудке — трихобезоаром, который заполнил почти всю полость органа. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Медики пояснили, что патология формируется при длительном проглатывании волос, чаще всего на фоне психоэмоциональных расстройств. Сотрудники медицинского учреждения отмечают, что сталкиваются с подобным впервые за 20 лет.

Похожий инцидент произошел в Сыктывкаре: 13-летняя жительница сельского муниципалитета республики поступила в республиканскую детскую клиническую больницу с периодической болью в животе, тошнотой и рвотой. Обследование с помощью УЗИ показало, что практически весь желудок занимает волосяной шар — трихобезоар размером с дыню.

Необычное заболевание, иногда также называют «синдромом Рапунцель». При проглатывании в желудке волосы слипаются, переплетаются с пищей и слизью, постепенно уплотняются и формируют плотный комок, который не выводится естественным путем. Волосы могут накапливаться годами, постепенно увеличивая размер трихобезоара.

