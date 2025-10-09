Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист подчеркнул важность роли ученых в истории страны.

Россия — ядерная держава, и с ней нужно считаться. Об этом заявил заслуженный артист РФ Денис Майданов в беседе с 5-tv.ru на премьере сериала «Берлинская Жара».

«Россия — это ядерная держава, и Россия это та страна, с которой нужно считаться отныне и навсегда», — отметил певец.

Артист также подчеркнул, что вклад российских ученых не должен быть забыт, ведь именно они сформировали основы безопасности и мощи страны. По словам Майданова, знание истории своей страны включает в себя уважение к тем, кто стоял у истоков ключевых технологий, таких как атомная энергия.

«Они (Ученые. — Прим. ред) оставили жирную жирную галочку для всех государств на этой земле. Что Россия — это ядерная держава», — отметил он.

Артист считает, что данный статус стал важным фактором, во многом предопределившим развитие исторических событий. Майданов уверен: даже сегодняшняя геополитическая ситуация во многом опирается на статус стран, на их мощь и способность постоять за себя.

«Со слабой страной никто никогда не будет ни разговаривать, ни договариваться...» — добавил артист.

Он акцентировал внимание на том, что экономическое и культурное развитие зависит от способности государства защитить свои достижения. Сильная армия и ядерные ресурсы — это те гарантии безопасности, которые необходимы для устойчивого развития нации и тут нечего стесняться.

«Что мирный атом, что военный атом — это все гарантия безопасности нашего государства», — заключил певец.

Майданов считает, что о таких важных аспектах необходимо говорить и снимать об этом кино.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Алла Довлатова высказалась о судьбе России.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.