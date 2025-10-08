Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею

Фото: 5-tv.ru

Джекпот сорвала Гульнара — продавец-консультант в бьюти-сфере.

Жительница Подмосковья второй раз за год выиграла в государственную лотерею, на этот раз сорвав джекпот размером 27,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Столото».

В компании сообщили, что в начале 2025 года жительница Подмосковья Гульнара Г. уже выигрывала 100 тысяч рублей в лотерее «Спортлото 6 из 45», а спустя несколько месяцев ей вновь улыбнулась удача — она получила суперприз в размере 27 438 040 рублей, который разыгрывался в 137509-м тираже «Спортлото 5 из 36».

Билет женщина приобрела онлайн на три тиража подряд, отметив комбинацию чисел случайным образом. Уже после первого розыгрыша удача улыбнулась ей вновь.

Победительница рассказала, что решила проверить результат утром. Однако в час ночи уснуть так и не смогла, а потому заглянула в систему. Там ее ждал желтый баннер с суммой выигрыша.

Известно, что Гульнара работает продавцом-консультантом в бьюти-сфере и живет в Московской области. Женщина рассказала, что планирует потратить выигрыш на покупку квартиры для дочери и новый автомобиль для себя.

Ранее мужчина из немецкого Висбадена неожиданно сорвал джекпот в 15,3 миллиона евро, обнаружив в старой куртке давно забытый билет лотереи. Как уточняется, билет был приобретен весной, но его владелец совершенно забыл о покупке. Только через несколько месяцев мужчина заметил по телевизору объявление лотерейной компании, которая искала обладателя джекпота, не обратившегося за выигрышем.

