Минтруд объявил о повышении пособия по безработице с 2026 года

Индексация составит почти семь процентов.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что с 1 февраля 2026 года размер пособия по безработице вырастет на 6,8% и достигнет примерно 16 тысяч рублей. Его слова приводит ТАСС.

«В соответствии с законом о занятости, пособие по безработице будет увеличено по уровню инфляции. С 1 февраля 2026 года его размер составит порядка 16 тысяч рублей», — рассказал министр. Он уточнил, что в регионах с действующими северными коэффициентами сумма выплат будет немного выше.

Также ранее правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. Согласно документу, с 1 апреля 2026 года планируется проиндексировать социальные пенсии на 14,8%.

Котяков также сообщил, что в 2026 году россиян ждут самые продолжительные новогодние каникулы за последние годы — они продлятся 12 дней, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Такое решение закреплено постановлением, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.

