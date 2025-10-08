Пьяный мужчина сжег дом с бабушкой и детьми в Курганской области

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Обычная семейная перепалка обернулась трагедией.

В Курганской области произошла трагедия — 24-летний житель деревни Смолина Шатровского округа, находясь под воздействием алкоголя, поджег свой дом, где в тот момент находились его родственники. Об этом сообщил Telegram-канал регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 7 октября между мужчиной и его сожительницей вспыхнул конфликт. После ссоры он выпил, облил дом бензином и поджег здание, не задумываясь о последствиях.

«В результате пожара погибли женщина 1967 года рождения, а также двое малолетних детей. Еще один ребенок с травмами госпитализирован», — уточнили в СУ СК.

Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и намерены добиваться его ареста.

Ранее в Австрии 40-летнюю владелицу отеля обвинили в поджоге здания, где проживали 17 просителей убежища. Следствие полагает, что женщина намеренно устроила пожар, рассчитывая получить страховую компенсацию за уничтоженное имущество.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.