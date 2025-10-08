Американец украсил дом к Хэллоуину мешками для трупов с именами чиновников

Фото: www.globallookpress.com/Ana Fernandez

Местные жители и общественники были шокированы подобной инсталляцией.

Житель штата Кентукки, 58-летний Стефан Маркум, был арестован по обвинению в террористических угрозах. Во дворе его дома появилась хэллоуинская инсталляция с черными пластиковыми мешками, на которых были написаны имена и должности местных чиновников. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам исполнительного директора округа Пауэлл Эдди Барнса, прохожие и общественные деятели были шокированы сценой.

«Сначала я не знал, что и думать <…>. Довольно жестко», — отметил Барнс.

Полиция изъяла декорации и доставила их в полицейский участок. Маркум содержится под залогом.

Эксперты отмечают, что, хотя Первая поправка к Конституции США защищает свободу слова, угрозы насилия в нее не входят. Доцент Университета Кентукки Стивен Восс подчеркнул, что поведение, которое раньше воспринималось как шутка, в современной политически напряженной обстановке может быть расценено как опасное.

Мотивы Маркума пока неизвестны. Местные власти отмечают, что инцидент отражает рост политического гнева и его проявлений в маленьких городках.

