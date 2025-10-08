Названы чаще всего приводящие к смерти заболевания

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ключевая проблема — позднее обнаружение проблем со здоровьем.

Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания остаются ведущими причинами преждевременной смерти россиян, поэтому крайне важна система раннего выявления рисков их развития у еще здоровых пациентов. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко на форуме «Биопром 2025»

«Безусловные лидеры по смертности — сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Но эти болезни не возникают внезапно, чаще всего они — результат накопленных рисков», — поделился эксперт.

Он уточнил, что среди наиболее распространенных рисков гипертония, дислипидемия, хронические воспаления. Также злую шутку может сыграть отсутствие диагностики и профилактики.

По его словам, ключевая проблема — не сама болезнь, а ее позднее выявление. Главный союзник в борьбе с преждевременной смертностью — система раннего обнаружения. Именно на этом строится современная концепция медицины: не ждать появления симптомов, а предотвращать развитие заболеваний.

Ректор отметил, что в Сеченовском университете внедряются подходы, позволяющие выявлять скрытые угрозы — от аритмий до молекулярных признаков опухолей и нарушений метаболизма — задолго до клинических проявлений, что позволяет значительно повысить шансы на долгую и здоровую жизнь.

