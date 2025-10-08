Угон на расстоянии: в РФ выросло количество дистанционных взломов автомобилей

Фото, видео: 5-tv.ru

Самые высокие риски — у «умных» машин, ввезенных в страну по «серой» схеме.

Методы автоугонщиков в России становятся все изощреннее. Начиненные «умной» техникой машины становятся легкой добычей для хакеров. Только за последнее время число дистанционных взломов в нашей стране выросло на 20%. Можно ли защитить свою машину — узнала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Обычный день китайской семьи: пока хозяева занимаются домашними делами, их новый электрокар живет своей жизнью. Заводится и уезжает.

В компании заявили: машиной управляли со смартфона, и такая опция действительно предусмотрена. Вот только на записи видно: телефона в руках ни у кого из присутствующих нет. Вероятно, доступ получили извне.

Многие страны захлестнула волна паники. Автомобили, в том числе электрокары, хакеры «вскрывают», словно гаджеты. Количество историй на форумах исчисляется тысячами.

Случай с японским Nissan Leaf: Обычное Bluetooth-подключение открыло доступ к полному контролю над дворниками, клаксоном, фарами и даже рулевым колесом. Причем во время движения.

Тенденция дистанционных взломов добралась и до России. С начала этого года их число увеличилось на 20%

«На первом месте находятся различные телематические сервисы. То есть, это облако. Также популярны взломы безключевых систем доступа, потому что физически ничего уже не нужно делать с автомобилем. И системы развлечений, то есть экранчик, который находится в автомобиле», — рассказала руководитель департамента развития решений для безопасности транспортной инфраструктуры АО «Лаборатория Касперского» Евгения Пономарева.

Кража личных данных или угон — вот мотив дистанционных злоумышленников, которые теперь вместо отмычек способны открыть машину с помощью вредоносных программ.

По данным автоэкспертов, наиболее подвержены дистанционным хакерским атакам авто, ввезенные по «серой» схеме. А еще машины брендов, которые покинули Россию. У них нет ни поддержки производителей, ни доступа к официальным обновлениям. И чтобы разблокировать недоступные опции, многие сейчас устанавливают специальные прошивки. Но как раз они делают систему еще более уязвимой.

«Когда предлагают какие-то прошивки, которые сделаны неизвестными людьми, потенциально они могут нести вред. Нельзя делать прошивки у каких-то автосервисов, в гаражах, каких-то сомнительных людей с сайтов объявлений», — отметил «белый» хакер Марсель Дандамаев.

Более того, если машине нанесут вред — далеко не факт, что удастся получить компенсацию.

«Все зависит от того, о чем вы договорились со страховой компанией. Наверное, если вы покупаете высокотехнологичный автомобиль, то вам надо попытаться каким-то образом посмотреть, как и каким образом риски выписаны в договоре КАСКО», — отметил автоэксперт Дмитрий Попов.

Еще один повод для беспокойства автомобилистов. Все больше производителей сегодня переходят на электронные системы. То есть, руль не связан с колесами механически. То же самое касается и педалей. А это значит, что у киберхакеров появляется возможность взять управление в свои руки. И сделать это прямо на ходу.

И такое на практике уже происходит. Кто-то пытался взломать беспилотный авто прямо во время тестов.

«Наш автомобиль, который двигался по центру Москвы, выполняя одну задачу в интересах города, подвергался в течение нескольких дней воздействию на одной и той же точке. Воздействию, которое было не просто электромагнитное, а именно программисты пытались через инфраструктуру влезть в мозги нашего автомобиля и то, что называется, перехватить управление», — рассказал заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» Султан Жанказиев.

Кто стоял за атаками — выяснить так и не удалось. Машину не вывели из строя, хотя вмешаться в работу пытались. По словам экспертов, защитить авто антивирусом, по аналогии со смартфоном или компьютером, сейчас возможности нет. Это сложно технически. Не исключено, что с развитием технологий у российских разработчиков появится новое направление.



