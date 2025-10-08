Страна медведей: косолапые держат в страхе окраины Сочи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Животные выходят к мусорным контейнерам по вечерам, считая свалку своей территорией.

В Японии полиция одного из городов переведена в режим боевой готовности. Страну шокировал случай, который произошел в супермаркете. За покупками туда пришел медведь. Его жертвами едва не стали двое покупателей. Они получили серьезные травмы.

В России ежегодно фиксируют около шести тысяч подобных нападений. За свою жизнь боятся и жители Сочи. Стая медведей практически ежедневно «инспектирует» городские окраины. В чем причина такой активности и как можно предотвратить трагедии — узнал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Только на лифте они здесь еще не катались, но в кабине уже предупреждение — осторожно, медведи! Людей голодные хищники, которые буквально оккупировали город, пока поджидают за пределами подъезда.

«Весной тоже на этой же мусорке были медведи, медведица с медвежатами, такое ощущение, что это они подросшие сюда и продолжают ходить», — рассказала жительница Краснодарского края Любава Плеханова.

Косолапые повадились выходить к мусорным контейнерам на вечернюю трапезу. Хулиганить начинают после заката солнца: то опрокинут бак с отходами, то устроят погром, но это полбеды. Медведи стали считать свалку своей личной территорией.

Все эти кадры сделаны в предгорной зоне Сочи. Такого количества выходов хищников к людям на курорте не помнят. Агрессивные медведи разгуливают по парковкам кафе, ресторанам, железнодорожным станциям, пугают прохожих. Более дружелюбные — позируют очевидцам.

Даже там, где медведей раньше никогда не встречали, начали появляться предупреждающие таблички о возможном выходе диких животных.

«Я приводил данные на конференции. Ежегодно в стране больше шести тысяч нападений медведей, причем, не спровоцированных нападений. И это число растет», — сообщил член ученого совета Сочинского географического общества Анатолий Кудактин.

Количество медведей в нашей стране перевалило за 300 тысяч. Больше всего их обитает в Камчатском и Хабаровском краях, в Якутии, а на Сахалине — самая высокая плотность. С недавнего времени там решили включать сирены, как только в населенном пункте будет замечен лесной гость.

Число миграции медведей поближе к каменным джунглям в этом году как никогда высоко. В Иркутской области местные жители уговорами заставляют животных уйти, желательно, в спячку.

В поисках пропитания хищники нередко нападают на людей. В Петропавловске-Камчатском прямо на школьном стадионе медведь буквально растерзал женщину.

«По сути дела, мы живем в стране медведей. В этом году медведей чуть больше, чем в прошлом году, просто потому, что в лесу неурожай», — объяснила заместитель директора Кавказского биосферного заповедника имени Шапошникова Ольга Пегова.

Кто-то из специалистов сетует на малую квоту разрешений на отстрел опасных для людей хищников, кто-то предлагает перенимать зарубежный опыт. В Японии создают целые отряды медвежьих ловцов, учат, как вести себя рядом.

В Италии популярны курсы по применению перцового спрея, в Болгарии дома окружают электрическими заборами. Впрочем, в России такой способ вряд ли окажется рентабельным, да и человек слишком близко подошел к лесным границам, отвоевывает у зверей территорию их обитания.

Поэтому избежать встреч с медведями все сложнее, хотя существует и такое мнение: косолапые как выходили всегда к городам и свалкам, так и выходят, просто телефонов с хорошими камерами у людей стало больше.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.