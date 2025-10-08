Украинские журналисты травят священников УПЦ

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

СМИ устроили настоящую слежку за настоятелем храма Святой Троицы.

На Украине теперь нельзя молиться даже дома. Местные СМИ целый год вели скрытую слежку за настоятелем православного храма Святой Троицы, который силовики захватили в пользу раскольнической ПЦУ. Именно поэтому священник принимал верующих в своей квартире.

Журналисты ворвались в подъезд, где проходила молитва, и на всю страну объявили адреса простых молящихся. Верующих назвали «убийцами» и «агентами ФСБ».

Ранее, 4 октября, в Ровенской области захватили храм Украинской православной церкви. По данным СМИ, захватчики срезали замки на дверях, чтобы войти в здание. На месте присутствовали полицейские, которые не препятствовали действиям и при этом не позволяли прихожанам УПЦ попасть в храм.

