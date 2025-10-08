Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На дорогах аварии, погибли несколько человек.

Снежный циклон пришел в Приамурье. Дороги сейчас утопают в сугробах. Самая сложная обстановка на загородных трассах. Проезд там блокируют фуры. Также произошло несколько серьезных аварий, есть погибшие. А пострадавших приходится вызволять из покореженной техники.

В Благовещенске введен режим повышенной готовности. В МЧС предупреждают о возможных перебоях с электроснабжением. Коммунальные службы бросили все силы на уборку снега.

Жителей Приамурья просят отказаться от поездок на личных машинах. А тем временем непогода подбирается к Красноярскому краю и Хакасии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.