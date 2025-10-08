Сингапурца арестовали за домогательства сотрудниц полиции и суда

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он приставал к женщинам даже в наручниках.

Житель Сингапура приговорен к двум с половиной годам тюрьмы за серию домогательств. Колин Эр Чин Хо 53 лет проецировал непристойное поведение сразу на трех женщин — уборщицу, полицейскую и сотрудницу суда. Об этом сообщает Mothership.

Сначала мужчина выбрал себе в жертвы уборщицу, чистившую кондиционеры в социальном приюте, где он проживал. Дождавшись, пока женщина спустится со стремянки, он подошел сзади и совершил непристойные действия. Потерпевшая закричала, и на помощь прибежали ее коллеги, которые скрутили Хо и вызвали полицию.

Однако уже после задержания мужчина повел себя агрессивно по отношению к женщине-полицейскому, сопровождавшей его в участке, и попытался к ней приставать, несмотря на наручники. Позже, находясь под стражей, он вновь стал домогаться до сотрудницы изолятора при суде. Женщина получила несколько синяков, ее спасли приставы.

Хо признал себя виновным по трем пунктам обвинения, включая оскорбление благопристойности и причинение вреда здоровью. Суд приговорил его к 30 месяцам лишения свободы. По данным издания, психиатры проводили обследование мужчины, однако результаиы их заключения не разглашаются.

Ранее в Японии разгорелся скандал, когда полицейский установил скрытую камеру в женской раздевалке участка, чтобы подглядывать за коллегами. Устройство было найдено случайно одной из сотрудниц, после чего в ведомстве началась служебная проверка.

