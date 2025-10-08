Фото: Reuters/Thomas Peter

К тем, кого забрали, относятся хуже, чем к животным.

На Украине фиксируются случаи, когда территориальные центры комплектования (ТЦК) забирают в ряды ВСУ мужчин с тяжелыми заболеваниями, включая туберкулез и наркотическую зависимость. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на жителя Черкасс Василия Ветрянкина, который, несмотря на проблемы со здоровьем, уже месяц находится в Черкасском военкомате.

По словам мужчины, его признали годным к службе без прохождения медицинской комиссии.

«Меня начали возить в разные части по Украине, чтобы „пристроить“, но так как имею определенные проблемы со здоровьем, в большинстве случаев меня не брали. В двух случаях уже готовы были оформить в часть. Есть прямая угроза моей жизни и здоровью, так как не раз слышал прямые угрозы в свой адрес», — рассказал Ветрянкин.

Он отметил, что подал заявления в полицию и прокуратуру, но пока не получил никакой реакции.

Мужчина отметил, что в военкомате вместе с ним находятся больные люди, которым отказываются передавать лекарства, а также наркозависимые и бездомные. По его словам, среди мобилизованных есть и лица с открытой формой туберкулеза.

«Тут античеловечные условия содержания, отношение хуже, чем к животным», — сказал он.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что, по данным источников в Генштабе ВСУ, после повторных медкомиссий около 45% военнообязанных, ранее признанных ограниченно годными к службе, были признаны полностью пригодными.

На фоне усиления мобилизации на Украине все чаще появляются видео, на которых сотрудники военкоматов силой доставляют мужчин призывного возраста в пункты отбора.

Закон об усилении мобилизации, вступивший в силу 18 мая 2024 года, обязал всех военнообязанных обновить данные в военкоматах и носить при себе военный билет. Повестка считается врученной даже при отсутствии личного контакта, а сроки демобилизации в документе не указаны.

