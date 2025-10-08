Фото: 5-tv.ru

В исследовании приняли участие более 21 тысячи человек.

Регулярное употребление флаванолов, содержащихся в экстракте какао, снижает риск воспаления, а также уменьшает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. К таким выводам пришли ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения, Женской больницы Бригама и Медицинского колледжа Джорджии. Результат исследования опубликован в журнале Frontiers in Nutrition.

Наиболее крупное на данный момент исследование влияния флаванолов на организм человека проводилось в рамках проекта COSMOS (англ. Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study — рус. Исследование эффективности добавок какао и поливитаминов. — Прим. ред.). Ученые привлекли более 21 тысячи участников, часть из которых получала 500 миллиграммов флаванолов какао ежедневно, а другая — плацебо. Специалисты пришли к выводам, что регулярное употребление добавок с экстрактом какао снижает риск фатальных сердечно-сосудистых заболеваний на 27%. По словам ученых, механизмы, которые привели к таким результатам до сих пор неизвестны.

К тому же в публикации уточнили, что команда ученых провела дополнительные исследования, чтобы выяснить, как экстракт какао влияет на пять основных биомаркеров воспаления. Специалисты установили, что у группы, принимающей флаванолы, понизился уровень C-реактивного белка, который вырабатывается при воспалении, а также вырос уровень интерферона-γ, обладающего противовирусными и иммуномодулирующими свойствами.

«Термин „инфламмейджинг“ отражает тот факт, что воспаление само по себе является важным фактором риска не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и других сосудистых нарушений, таких как когнитивные нарушения», — подчеркнул профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения Говард Сессо.

Таким образом, употребление какао может помочь справиться с данными воспалительными процессами.

Однако специалисты отметили, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы глубже понять то, как какао помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

