Байден просил ЦРУ скрыть доклад о коррупционных связях своей семьи на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/SAUL LOEB; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американские спецслужбы в итоге рассекретили доклад.

ЦРУ рассекретило доклад о коррупционных схемах на Украине. Согласно документам, экс-президент США Джо Байден и его семья были непосредственно замешаны в мошеннических схемах.

Причем указ о сокрытии любых упоминаний Байден отдал лично. Подозрения в коррупции вокруг семьи бывшего президента связаны, прежде всего, с его сыном Хантером. Он входил в состав руководителей украинской горнодобывающей компании.

Джо Байден требовал скрыть данные о своем визите в Киев в 2015 году и уволить генпрокурора Украины, который в тот момент вел расследование против компании Хантера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.