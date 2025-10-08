Лабубу «повержены»: россияне скупают новых игрушечных «монстров»

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Сколько придется заплатить, чтобы не отстать от тренда?

В России появился новый бренд взамен Лабубу. Россияне стали активно скупать новых игрушечных «монстров» — Фагглеров. 5-tv.ru выяснил, что это такое.

«Фагглеры — это забавно-уродливые монстры, которые согреют ваше сердце и захватят вашу жизнь своими озорными выходками и совершенно безумной внешностью. Каждый Фагглер готов сеять хаос, куда бы он ни пошел… Вы узнаете этих жутких созданий по их человеческим зубам и пустым глазам», — отмечается на сайте производителя.

Новые игрушки представлены в самых разных ипостасях. Можно найти Фагглеров, вдохновленных животными, среди которых собаки, кошки, белки, кролики, рыбы и даже черепашки-ниндзя. Однако выпускают игрушки и в образах из массовой культуры. Так, на разных площадках можно найти Фагглеров, вдохновленных образами Харли Квинн, Губки Боба, Бэтмена, Голлума и Фродо.

Фото: legion-media/legion-media.

Кроме того, и размеры игрушек различается. Есть Фагглеры не больше брелока для ключей, но существуют версии крупнее — размером до 40 сантиметров. К тому же и цена на такие игрушки сильно варьируется: может начинаться от 500 рублей и доходить до нескольких тысяч.

Фагглеров от Лабубу отличает и то, что продаются эти игрушки в картонной упаковке с прозрачным окошком, через которое можно определить, какой монстр лежит внутри. Лабубу же продаются в «сюрприз-боксах».

