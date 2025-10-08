Фото: 5-tv.ru

Ходьба и поддержание физической формы снизят усталость и улучшат настроение. А что поможет еще?

Ежедневные прогулки и поддержание регулярной физической формы помогут справиться с осенней хандрой. Об этом рассказала URA.RU психолог Ольга Мороз.

По словам эксперта, чтобы легче пережить смену сезона и улучшить настроение, нужно ходить пешком не менее получаса в первой половине дня. Также можно уделять около двух с половиной часов в неделю аэробным нагрузкам. Это поможет справиться с усталостью и снизить дискомфорт.

Кроме того, можно использовать лампы для светотерапии. Они имитируют солнечный свет и повышают уровень серотонина. Немало важно и полноценное сбалансированное питание — каждый прием пищи должен состоять из овощей, зелени, белковых продуктов и небольшого количества сложных углеводов.

Что еще поможет справиться с осенней хандрой?

Стабильный режим сна. Если ложиться и вставать в одно и то же время, то такая практика станет мощным синхронизатором внутренних часов.

Ритуалы уюта и хобби. Это может быть чашка вкусного чая в приятной обстановке, любимая музыка, чтение книги перед сном или принятие горячей ванны.

Социальная поддержка. Общение с друзьями и встречи по интересам помогают легче пережить осенние перепады настроения.

Работа с внутренним диалогом. Появление негативных мыслей стоит воспринимать спокойно. Достаточно попробовать переформулировать их, например, «тело адаптируется к новому сезону» или «сейчас время для более спокойных занятий».

