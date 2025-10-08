«Настоящий лидер»: как звезды шоу-бизнеса поздравили Путина с днем рождения

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Булкин; Telegram/mariapoga_/Mariapogas; 5-tv.ru

Одна известная актриса решила сделать это оригинальным способом, опубликовав совместную с президентом фотографию, сгенерированную ИИ.

Президент России Владимир Путин отметил 7 октября свой 73-й день рождения. Поздравить со знаменательной датой поспешили многие иностранные политики. Однако в стороне не остались и представители отечественного шоу-бизнеса. О том, кто и как решил поздравить главу государства с днем рождения — в материале 5-tv.ru.

Николай Басков

Народный артист РФ Николай Басков поздравил президента с днем рождения одним из первых. Он опубликовал теплые слова в 00:05 7 октября. Знаменитость отметил достижения Путина в укреплении позиции России на международной арене.

«Сегодня мы отмечаем день рождения нашего уважаемого президента. Этот человек символизирует стабильность, силу и единство нашей великой Родины. Благодаря мудрой политике главы государства, Россия уверенно движется вперед, укрепляя свое международное положение и обеспечивая достойное будущее своим гражданам», — подчеркнул певец.

Фото: © РИА Новости/Владимир Гердо

Кроме того, народный артист РФ пожелал главе государства крепкого здоровья, энергии и вдохновения для продолжения успешного руководства страной. Также Басков поблагодарил президента за преданность интересам народа и Отечества.

Лариса Долина

Теплыми словами о главе государства в его день рождения поделилась и народная артистка РФ Лариса Долина.

«С особым трепетом, гордостью и глубочайшим уважением я произношу сегодня слова благодарности за то, что живу в стране, которой руководит лучший президент в мире! И это не лесть, это не игра в патриотизм, это то, что я чувствую всем сердцем и осознаю, пребывая в здравом уме и светлой памяти. Я поздравляю лучшего президента планеты с днем рождения! Ежедневно я вижу спокойствие, сдержанность и желание сделать страну еще сильней и крепче!» — написала Долина.

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Исполнительница подчеркнула, что народ России сплотился благодаря своевременным решениям Путина. Она отметила, что глава государства предан стране и каждому россиянину. Именно таким, подчеркнула Долина, должен быть настоящий лидер.

Народная артистка РФ пожелала главе государства крепчайшего здоровья, сил, терпения, поддержки близких и команды.

Елизавета Моряк

У актрисы Елизаветы Моряк получилось одно из самых оригинальных поздравлений среди ее коллег. Так как фотографий с президентом у знаменитости нет, то она решила выйти из ситуации весьма необычным образом. Актриса сгенерировала снимок с Путиным с помощью искусственного интеллекта.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю вас с днем рождения! Желаю, чтоб вас окружали только хорошие люди. Оставайтесь всегда таким же сильным, здоровым, энергичным. Желаю хорошего настроения, успехов и благополучия!» — написала знаменитость.

Фото: Instagram*/moryakliza

Григорий Лепс

Народный артист РФ Григорий Лепс также опубликовал в соцсетях фото Владимира Путина, а под ним написал слова поздравления.

«Сегодня свой день рождения отмечает президент Российской Федерации! Уважаемый Владимир Владимирович, от всей души поздравляю Вас! Долгих лет жизни вам, крепкого здоровья, сил! С днем рождения, наш Президент!» — поделился теплыми словами исполнитель.

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Мария Погребняк

Блогер Мария Погребняк пошла еще дальше в поздравлении Владимира Путина с днем рождения. Она записала совместное видео со своим младшим сыном, которого назвала в честь президента России. Знаменитость с ребенком задули одну свечу на торте.

«Сегодня очень важный день не только для меня, но и для вас, и в целом для нашей страны. <…> С днем рождения, мистер президент», — заявила блогер.

Кроме того, для ролика Погребняк выбрала куртку с изображением Путина.

Ольга Бузова

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Телеведущая и певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале тоже написала теплые слова по случаю знаменательного дня для Владимира Путина.

«Сегодня день рождения у человека, с которым у нашей страны ассоциируется стабильность, уверенность и движение вперед. Владимир Владимирович, с днем рождения! <…> Желаю здоровья, внутренней силы и спокойствия — того, что нужно каждому, кто несет такую огромную ответственность», — отметила знаменитость.

Кроме того, президента России с днем рождения поздравили и другие представители отечественного шоу-бизнеса, среди которых Александр Буйнов, Ксения Бородина, Зара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина с днем рождения.

