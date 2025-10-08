Несколько причин: почему растут тарифы за свет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

При этом в России электричество по-прежнему остается дешевле, чем в европейских странах.

Основными причинами повышения тарифов за электроэнергию являются увеличение издержек на производство, передачу и сбыт электричества в каждый дом. Об этом в беседе с aif.ru рассказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Эксперт объяснил в процентном соотношении, из чего строится нынешняя цена за электроэнергию.

«Примерно 30% — это топливо, газ и уголь. Еще около 20% — сама выработка энергии <…> Почти половина — передача по сетям. И около 7% — сбытовая надбавка», — рассказал Суверов.

По словам специалиста по энергетике Кирилла Родионова, повышение тарифов за электричество связано не только с ростом платы за услуги поставщика, но и издержками на производство, передачу и сбыт электроэнергии.

Родионов подчеркнул, что подорожание кредитов, усложнение строительства новых электростанций, лишение России доступа к зарубежному оборудованию, а также не способность импортозамещения компенсировать этот разрыв также влияют на цену за свет.

Специалисты отметили, что в России электричество по-прежнему остается дешевле, чем в европейских странах.

По мнению экспертов, развитие автономной солнечной генерации на юге России помогло бы снизить нагрузку на сеть и частично покрывать потребности в электричестве за счет домохозяйств.

