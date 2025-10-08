Кольцо на пальце: шеф Ивлев впервые после расставания с женой вышел на публику

Шеф Ивлев вышел в свет с обручальным кольцом на пальце после новостей о разводе

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Успел ли ресторатор вновь жениться?

Шеф-повар и ресторатор Константин Ивлев после новостей о разводе с молодой женой появился на публике с кольцом на безымянном пальце. Соответствующие кадры знаменитость опубликовал в своем Telegram-канале.

Ивлев посетил мюзикл рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко. — Прим. ред.) «Любовь без памяти». На опубликованных с мероприятия снимках шеф-повар стоит один. Однако вовсе не это привлекло фанатов. На безымянном пальце правой руки у знаменитости надето кольцо. Неизвестно, успел ли ресторатор вновь жениться или же не снял старое.

Кроме того, подписчики обратили внимание и на то, что ресторатор заметно похудел.

«Я бы сказала, что наш шеф всхуднул»;

«Шеф, как похудел — бомба. Выглядите прекрасно»;

«Константин, отлично выглядит! Мужчина в самом расцвете», — делились своим мнением фанаты.

О разводе Валерии Куденковой и Константина Ивлева стало 7 октября. Девушка написала в личном блоге, что они с мужем больше не вместе. Она уточнила, что осталась с ним в хороших отношениях. Никаких причин развода Куденкова не назвала. Однако ходят слухи, что знаменитый повар нашел себе девушку моложе, чем Валерия, с которой у него и так разница в возрасте составляет 19 лет.

Ивлев и девушка заключили брак в День всех влюбленных, 14 февраля, 2021 года. В апреле следующего года у супругов появилась дочь Ника.

Первой женой Ивлева была Мария Макеева. С ней ресторатор прожил 23 года. Развод состоялся в 2020 году. Причиной расставания Мария назвала измены мужа. В том браке на свет появились сын Матвей и дочь Маруся. Кроме того, бывшая жена Ивлева утверждает, что он не платит алименты на несовершеннолетнюю дочь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Роза Сябитова назвала причину развода шефа Ивлева с молодой женой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.