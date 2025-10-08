Путешествие всей семьей: в поездах РЖД появятся купе для пассажиров с детьми

В поездах РЖД появятся купе только для пассажиров с детьми

Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

Ранее подобный сервис был запущен на южном направлении, но только для многодетных россиян.

В поездах РЖД появятся купе только для пассажиров с детьми. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«В купейных вагонах всех поездов ФПК (Федеральная пассажирская компания. — Прим. Ред.) теперь есть места, приобрести билеты на которые могут только пассажиры с детьми. Таких купе в поезде может быть одно или два», — отмечается в публикации.

В компании уточнили, что такие места будут отмечены специальными пиктограммами. Подчеркивается, что подобный сервис был запущен в мае 2025 года, но только для многодетных семей и в поездах, курсирующих в сообщении с Черноморским побережьем и Кавказскими Минеральными Водами.

Кроме того, в компании напомнили о скидках для пассажиров с детьми. Для подтверждения льготных билетов необходимо подтвердить российское гражданство у несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что первые вагоны российского высокоскоростного поезда начнут собирать в 2026 году.

