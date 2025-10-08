Незваный гость: облако солнечной плазмы приблизилось к Земле
На Земле зафиксировали признаки прихода облака солнечной плазмы
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
За последние несколько часов индекс интенсивности полярных сияний возрос со второго до пятого уровня.
Ученые зарегистрировали первые признаки приближения к Земле облака плазмы, выброшенного Солнцем на прошлой неделе. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).
Ученые отметили, что плазму выбросило с Солнца 3 октября во время вспышки М1.5. Поскольку выплеск был медленным, без ударов, магнитосфера пока успевает подстроиться. Геомагнитных возмущений и бурь не зафиксировали.
В лаборатории уточнили, что текущие возмущения могут быть продолжительными (от суток и более), что в будущем повышает вероятность возникновения слабых и средних магнитных бурь.
В то же время, по словам ученых, событие происходит на фоне уже успокоившегося Солнца, поэтому развития иметь не должно.
Отмечается, что после возвращения параметров плазмы в околоземном пространстве в норму, магнитное поле планеты снова стабилизируется.
На данный момент прослеживается заметное увеличение аврорального овала, смещенного в сторону России. За последние несколько часов индекс интенсивности полярных сияний возрос со второго до пятого уровня. Увидеть их можно в Мурманске, Архангельске и Салехарде.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что ученые представили новые доказательства возможности жизни на спутнике Сатурна.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX