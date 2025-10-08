Путин провел совещание с военным руководством. Главные заявления

Фото, видео: 5-tv.ru

Глава Генштаба доложил президенту об обстановке в зоне СВО.

Наши войска в этом году освободили более 200 населенных пунктов. Такие данные сегодня привел президент во время встречи с командующими группировками войск. После этого глава государства провел заседание Совбезом страны. За всем наблюдал наш корреспондент Павел Матвеев.

Вообще в этот день Путин имел полное право вообще ничего не делать. День рождения, близкие с подарками. Но глава государства весь день провел в делах. Посетил Петропавловский собор в Петербурге, возложил цветы к могиле Петра I и пообщался с настоятелем храма. Судя по его же словам, потом еще и отдельно, без телекамер.

«Есть необходимость поговорить лично. Ну и хороший повод. Я решил встречу нашу начать отсюда, потому что это усыпальница тех людей, которые, по сути, делали современную Россию», — отметил президент РФ Владимир Путин.

В поездке президента сопровождали министр обороны, директор ФСБ, начальник Генштаба, а также командующие группировками войск. Не для того чтобы поздравить, а чтобы работать. На совещании там же, в Северной столице, говорили об оперативной обстановке на фронтах.

«В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории — 4900 — и 212 населенных пунктов. Решающая роль в этом, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к Родине, высокое чувство долга, воинское товарищество и боевое братство», — отметил российский лидер.

Глава Генштаба, в свою очередь, доложил о текущем положении.

«Войска объединенной группировки продолжают вести активные боевые действия. Наступают практически по всем направлениям. Противник основные усилия сосредоточил на стабилизации обстановки на кризисных участках фронта с целью замедления нашего наступления. Группировка войск „Север“ действует в приграничной полосе, продолжает решать задачи по созданию полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей Украины», — заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Путин при этом отметил, что киевский режим пытается наносить удары по абсолютно мирным объектам в России.

«Киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам. Это ему не поможет. А наша задача — обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе энергетической», — подчеркнул Путин.

Президент поделился и одним из секретов того, с помощью чего достигается эта задача.

«Также хочу отметить важнейшую роль оборонно-промышленного комплекса страны в обеспечении успешных действий российской армии. Предприятия „оборонки“ обеспечивают в полном объеме потребность Вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружениях и военной технике. Наряду с плановыми поставками опережающими темпами идет разработка новейших средств вооруженной борьбы и их поставка в войска», — заявил президент РФ.

Начальник Генштаба в ответ дал понять, что оружие и боеприпасы используются и будут использоваться эффективно.

«По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности», — сказал Герасимов.

Подтверждая слово делом, военные доложили президенту, что войска группировки «Юг», несмотря на упорное сопротивление противника, с боями продвигаются в городах Северск и Константиновка. Наверняка обсудили еще ряд деталей, но уже, как и в храме, без свидетелей.

