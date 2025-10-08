Под Петербургом женщина заказала убийство мужа за 20 тысяч рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Петербургские оперативники предотвратили заказное убийство. Чтобы поймать инициаторшу им пришлось разыграть спектакль со сложным гримом и подставным киллером.

Итак, начнем с деталей уникальной спецоперации, которую провели петербуржские оперативники, чтобы вычислить инициатора заказного убийства. И так получилось, что полицейские стали участникам очень грязной семейной драмы, где супруга решила поставить точку в отношениях, расправившись с мужем. Причем жизнь человека, с которым провела много лет, она оценила всего в 20 тысяч рублей. Откуда появилась такая мизерная сумма, спросили сыщики и корреспондент Анастасия Репикова.

"Замужем счастлива и люблю" — такой статус стоит у 56-летней Татьяны Ильиной на страничке в соцсетях. И глядя на фото кажется, что в семейной паре царит идиллия. Но другой снимок говорит об обратном. Его в качестве отчёта прислал киллер, которого по версии следствия, наняла женщина. Жизнь собственного супруга она оценила в 20 тысяч рублей. Татьяну задержали при передаче денег.

Исполнителя Татьяна, работающая в частном охранном предприятии, искала среди знакомых.

"В поисках киллера женщина обратилась к своему приятелю, а тот сообщил о преступном замысле в полицию. Дальнейшее развитие событий шло строго под контролем оперативников уголовного розыска", — сообщил начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, полковник Вячеслав Степченко.

В итоге в качестве наёмного убийцы выступал сотрудник полиции под прикрытием. Татьяна ничего не заподозрила. Тем более что окровавленное тело мужа на фотографии, которую она получила якобы после выполнения заказа, выглядело очень правдоподобно.

Создать такую же убедительную фотографию с помощью искусственного интеллекта нельзя. На подобные запросы нейросеть отвечает, что не будет создавать изображения с имитацией насилия или убийства, даже если это требуется с образовательной целью или для постановки.

Чтобы создать реалистичный образ прямо, как в кино, понадобилась помощь профессиональных гримёров. Процесс трудоемкий.

"Если был удар в тело, то только достаточно крови, в принципе, и всё. Если это именно на коже, например, пулевое отверстие, то берётся двухкомпонентный силикон специальный для объёмных деталей в гриме, чтобы выглядела более воспалённая часть вот этого тела и сгустки. специальные для грима, как бы они более такие вязкого происхождения. И кровь, конечно, тоже специальная гримерская, не настоящая", — рассказала художник по гриму Ольга Шкинева.

Судя по видеороликам, которыми задержанная делилась в интернете, отношения с мужем начали портиться как минимум год назад. Тут и без психолога ясно — это послания обиженной женщины, но чем так насолил супруг пока так и не ясно. Следователи считают, что камнем преткновения стал квартирный вопрос — якобы Татьяна очень хотела завладеть недвижимостью. Теперь её ждут совсем не те квадратные метры, о которых она мечтала. В ближайшее время Ильиной должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

