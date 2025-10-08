Артист с мировым именем: умер французский балетмейстер и танцовщик Патрис Барт

Фото: © Getty Images/Gamma-Rapho

Звание этуали легендарному хореографу принесло великолепное исполнение партии принца Зигфрида в «Лебедином озере» Владимира Бурмейстера.

Танцовщик-этуаль, балетмейстер и хореограф Парижской оперы Патрис Барт скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщила французская радиостанция Radio Classique.

Французский артист с мировым именем был настоящей легендой балета. Он выступал в постановках Сержа Лифаря, Джорджа Баланчина, Ролана Пети и Кеннета Макмиллана.

По информации источника, звание этуали Барту принесло великолепное исполнение партии принца Зигфрида в «Лебедином озере» Владимира Бурмейстера. Этот же балет танцовщик выбрал для прощания со сценой. Свою последнюю партию он исполнил в возрасте 39 лет, когда сыграл роль шута.

Тогда, по словам Барта, он предпочел «расстаться с танцем, прежде чем танец расстанется с ним». Тем не менее, артист мирового уровня решил остаться в Парижской опере, которой посвятил более полувека.

Он был репетитором и балетмейстером, а также ассистентом Рудольфа Нуреева и Брижит Лефевр. Кроме того, Патрис Барт ставил классику и собственные балеты в театрах Германии, Италии, Польши и Скандинавии.

Созданная в 1991-м году совместно с Евгением Поляковым редакция «Жизели», была представлена на главной сцене Парижской оперы — во дворце Гарнье. Постановка имела колоссальный успех, она вошла в постоянный репертуар театра и не сходит с афиш и по сей день.

За вклад в искусство легенда французского балета Патрис Барт был удостоен ордена Почетного легиона и других высоких государственных наград Франции.

Балетмейстер ушел из жизни в Нормандии. Причиной смерти стала инфекция.

