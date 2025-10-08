Гриппозное время: какими вакцинами будут прививать россиян в этом году

Врач Поздняков: более полную защиту от гриппа дают четырехвалетные вакцины

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Более полную защиту организма обеспечивают четырехвалентные препараты.

Для бесплатной вакцинации от гриппа в России городские поликлиники используют в основном отечественные препараты «Совигрипп», «Ультрикс» и «Флю-М», сообщил в беседе с aif.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

Эксперт отметил, что «Ультрикс Квадри» является единственной четырехвалентной вакциной, которую используют для детей от 6 месяцев и взрослых любого возраста.

«Совигрипп» является трехвалентной вакциной и характеризуется высокой переносимостью. Помимо этого, препарат подходит для людей с аллергией на некоторые вещества.

«Флю-М» также является трехвалентной вакциной и преимущественно используется для прививания взрослых, в том числе медиков и педагогов.

Поздняков добавил, что существуют также трехвалентные вакцины «Гриппол плюс» и «Гриппол Нью», которые усиливают иммунный ответ организма.

По словам врача, более полную защиту организма обеспечивают четырехвалентные вакцины. Привиться можно в любом государственном лечебном заведении, обратившись к терапевту или дежурному врачу.

