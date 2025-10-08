По всем фронтам: в Генштабе рассказали о текущей обстановке в зоне СВО
Глава Генштаба Герасимов доложил Путину об обстановке в зоне СВО
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Российские силы продолжают активные наступательные действия.
Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о текущей обстановке в зоне специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.
Он рассказал, что российские силы продолжают активные наступательные действия, продвигаясь по большинству направлений. В ответ украинская сторона сосредотачивает усилия на стабилизации обстановки в наиболее напряженных зонах фронта, пытаясь замедлить продвижение российских войск.
Так, группировка войск «Север» ведет боевые действия в приграничных районах, продолжая формировать зону безопасности на территории Харьковской и Сумской областях. Подразделения успешно развивают наступление в южной части города Волчанск.
Группировка войск «Запад» завершает уничтожение вражеских сил в южной части Купянска и продвигается в направлении Красного Лимана. В населенном пункте Ямполь большая часть территории уже перешла под контроль российских сил.
Подразделения «Южной» группировка войск, несмотря на упорное сопротивление противника, наступают в городах Северск и Константиновка. Завершена операция по ликвидации заблокированных подразделений ВСУ к югу от Клебан-Быкского водохранилища.
«Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки войск „Центр“ — на красноармейском и днепропетровском направлениях», — отметил Герасимов.
Украинское командование, пытаясь остановить наше наступление, перебросило на эти направления самые боеспособные подразделения с других участков, в том числе из состава стратегических резервов.
Однако части группировки войск «Центр» продолжают наступать, продвигаясь в южных кварталах Красноармейска. Населенный пункт Родинское к северу от города оказался в окружении — сейчас идет его зачистка.
Группировка войск «Восток» продолжает углубляться в оборону противника на территории Днепропетровской и Запорожской областей. С начала сентября под контроль перешло более 200 квадратных километров территории.
Войска группировки войск «Днепр» наступают в направлении города Запорожье. Бои идут за населенные пункты Приморское и Степногорск.
«Продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности», — указал Герасимов.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
