Наш страна никогда не сходила с пути сильной державы.

У России хорошая карма и свой путь развития. Об этом заявила теле- и радиоведущая Алла Довлатова в интервью 5-tv.ru на премьере сериала «Берлинская жара».

«У нас хорошая карма, у нас, в принципе, классная карма. Мы живем в правде. У нас богатая страна, <…> красивая, большая, мощная, сильная, действительно великая держава», — сказала Довлатова.

Она отметила, что Россия пережила разные периоды, включая 1990-е годы, когда, по ее словам, страну «обманули». При этом телеведущая подчеркнула, что народ сохранил доброту, доверчивость и великодушие, а сама страна не сходила с пути сильной державы.

Довлатова также считает, что неприязнь к России за рубежом связана с завистью и историческими различиями. По ее словам, западные страны привыкли забирать чужие ресурсы, тогда как Россия опирается на собственные силы и живет по своим законам.

«Они же привыкли воровать, обворовывать другие слабые государства, приходить с набегами. Но это их история. У них своя, а у нас своя», — пояснила радиоведущая.

