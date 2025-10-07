В Петербурге обсудили проект комплексного развития Арктической зоны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Участники заседания совета Морской коллегии анонсировали старт работы по развитию Трансарктического транспортного коридора.

В Санкт-Петербурге прошло заседание научно-экспертного совета Морской коллегии под председательством помощника президента России Николая Патрушева и президента Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука.

В ходе заседания было объявлено о начале работы над масштабным проектом по развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора, который объединит уже существующие меры по обеспечению экологической безопасности региона.

В пресс-службе Морской коллегии отметили, что на заседании обсуждались вопросы охраны природной среды Арктической зоны России с учетом развития Трансарктического транспортного коридора и промышленного освоения минерально-сырьевых ресурсов Заполярья.

Кроме того, участники заседания обсудили подготовку обновленных версий Основ государственной политики России в Арктике и Стратегии социально-экономического развития региона, которые должны учитывать изменения в глобальной политике и экономике.

Также на заседании были предложены шаги для активизации научных исследований, направленных на оценку влияния хозяйственной деятельности на экологическое состояние Арктического региона.

В конце марта Николай Патрушев заявил, что в современных военно-политических реалиях стратегическое значение Арктики для России возрастает. Исходя из этого, важнейшей задачей для страны является ускорение экономического и инфраструктурного развития этого региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.