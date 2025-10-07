Путин: стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за Россией

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Противник отступает по всей линии боевого соприкосновения.

В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами (ВС) РФ в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время поездки в Северо-Западный федеральный округ.

Как уточнил глава государства, в текущем году российские силы освободили почти пять тысяч квадратных километров территории. Он отметил, что в это время украинские боевики отступают по всей линии боевого соприкосновения.

«Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения», — сказал Путин.

Кроме того, из-за неудач на поле боя боевики ВСУ пытаются наносить удары вглубь российской территории по мирным объектам, пытаясь таким образом показать своим западным спонсорам «хоть какие-то успехи».

Российский лидер также поблагодарил бойцов за мужество и героизм, которые они проявляют ежедневно.

«Прошу вас передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно», — сказал глава государства.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.