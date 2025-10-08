Жители ЮВАО отправили в зону СВО более 100 тонн гуманитарной помощи

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Это снаряжение, техника и предметы первой необходимости.

Жители Москвы, в том числе Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) города, с первых дней специальной военной операции оказывают поддержку военнослужащим и мирным гражданам, пишет портал mos.ru.

За время работы активисты направили в зону боевых действий и на новые территории 16 гуманитарных конвоев — в общей сложности более 100 тонн грузов. Помощь поступает туда, где она особенно нужна: в медицинские и социальные учреждения Луганска и Донецка, включая детские дома, больницы, военные госпитали и непосредственно бойцам.

Собранные москвичами грузы включают снаряжение, технику, электронику и предметы первой необходимости. Среди них — бронежилеты, рации, квадрокоптеры, экскаваторы, около сотни ортопедических кроватей и оборудование для реабилитации. На передовую также отправлены автомобили и медикаменты.

«С первых дней СВО в округе выстроили целую систему поддержки, в которой участвуют тысячи людей. Помимо сбора необходимых вещей, огромную роль играют волонтерские проекты, такие как плетение маскировочных сетей. Это показывает настоящее единение и стремление каждого внести свой вклад в общее дело», — рассказала заместитель префекта ЮВАО Елена Хромова.

В подготовке и отправке гуманитарных грузов участвуют более 200 тысяч человек — волонтеров и жителей округа. Это число продолжает расти. Последний гуманитарный конвой ушел в конце сентября — грузы доставлены в Луганский лицей-интернат и одну из воинских частей.

Активно развивается и направление по изготовлению маскировочных сетей. Волонтеры ЮВАО сплели около семи тысяч таких изделий.

В нескольких районах округа действуют специальные для этого помещения. Один из таких пунктов находится в районе Марьино. Инициатива началась с двух местных жительниц — Нины Бурмистровой и Марины Рогачевой. С марта 2022 года они трудятся ежедневно, а их пример вдохновил многих соседей. По словам Бурмистровой, волонтеры изготавливают до шести маскировочных сетей в неделю.

