Инсульт сразил прямо на работе: в 37 лет умер известный шеф-повар Колисниченко

В возрасте 37 лет скончался известный шеф-повар юга России Олег Колисниченко. Об этом сообщили представители ресторана Pinci, где он работал бренд-шефом в Нижнем Новгороде.

По данным СМИ, инсульт произошел у него во время работы на кухне ресторана. Коллеги немедленно вызвали скорую помощь, и Колисниченко доставили в больницу. Медики обнаружили тромб в сонной артерии и провели экстренную операцию. Приступ удалось купировать, однако позже развился сильный отек мозга. Несмотря на повторное вмешательство и несколько дней борьбы за жизнь, 7 октября Колисниченко умер.

По данным близких, Олег отличался отменным здоровьем, занимался спортом, регулярно проходил медосмотры и никогда не жаловался на самочувствие.

«Олег был профессионалом с большой буквы, человеком невероятной энергии, таланта и искренности. Он умел вдохновлять и заряжать всех вокруг себя. Это большая потеря для каждого из нас. Мы продолжим делать свое дело так, чтобы Олег мог нами гордиться», — написано в социальных сетях нижегородского ресторана.

Колисниченко входил в ТОП-50 шеф-поваров России и считался одним из лучших кулинаров юга страны.

