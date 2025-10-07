Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Он призван успевать за социальными изменениями, заниматься социальным моделированием и проектированием.

Институт социальной архитектуры создадут на базе платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ). Об этом объявил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев в рамках II Международного симпозиума «Создавая будущее».

Он отметил, что такой институт призван успевать за социальными изменениями, заниматься социальным моделированием и проектированием.

«Актуальность сегодня высока для социального прогнозирования, я бы даже сказал — для социального моделирования, для выстраивания моделей будущего, моделей социальных изменений, моделей образа будущего. Мне кажется, это сегодня крайне актуально, на базе платформы „Россия страна возможностей“ принято решение создать институт социальной архитектуры», — сказал Харичев.

РСВ, по его мнению, является «очень практичной платформой», включающей в себя конкурсы и социальные практики.

«Россия — страна возможностей» — открытая платформа, созданная по инициативе президента России Владимира Путина, где каждый может реализовать свои таланты, получить новые знания, найти единомышленников.

Международный симпозиум «Создавая будущее» проходит с 7 по 8 октября в столице под эгидой Десятилетия науки и технологий при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ. На мероприятие приехали представители более 85 стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Орешкин назвал симпозиум «Создавая будущее» частью глобальной экосистемы «Открытого диалога».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.